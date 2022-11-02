Getty Images Bolsonaro seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.

Brezilya'da Devlet Başkanlığı seçimlerinde solcu aday Lula'ya yenilen mevcut lider Jair Bolsonaro, 44 saat süren sessizliğini 2 dakikalık bir açıklamayla bozdu.

Bolsonaro, konuşmasında ne yenilgiyi açıkça kabul etti, ne de sonuçları reddetti.

67 yaşındaki Bolsonaro'nun, sonuçların belli olmasından sonra başkanlık sarayındaki odasında uyumaya çekildiği açıklanmıştı.

Daha önce yaptığı "Beni yalnızca Tanrı görevden alabilir" açıklaması nedeniyle Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını tanımaması ihtimali gündeme gelmişti.

Konuşmasında Pazar günkü seçimde kendisine oy verenlere teşekkür eden Bolsonaro, "Hayallerimiz devam ediyor" dedi ve partisinin ilkelerini tekrarladı.

Seçimde kendisini mağlup eden Lula'nın ismini zikretmeyen Bolsonaro gazetecilerden soru almadı.

Bolsonaro'nun partisinin kurmaylarından Ciro Nogueira ise iktidar geçişinin başlayabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme de bir açıklama yayımlayarak, Bolsonaro'nun iktidar devri için yetki vermiş olmasının seçim sonuçlarını kabul etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Yolları kapatan taraftarlarına seslendi

Brezilya genelinde kamyonlarla yolları kapatarak eylem yapan destekçilerine de seslenen Bolsonaro, bu eylemlere yeşil ışık yakmadı.

Sağcı lider, söz konusu eylemlerin "seçim sürecindeki adaletsizliklere dönük tepkinin bir sonucu" olduğunu savundu.

Barışçıl eylemlere her zaman yer olduğunu söyleyen Bolsonaro, şöyle devam etti:

"Bizim yöntemlerimiz, toprak işgal eden, mülkiyete saygı göstermeyen solun kullandığı yöntemlerle aynı olamaz."

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Solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva'nın (Lula) zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Bolsonaro'nun destekçileri 342 noktada kamyonlarıyla otoyolları kapatmıştı.

Yüksek Mahkeme yol kapatma eylemlerinin "ulusal güvenlik riski oluşturduğunu" söyleyerek bu eylemlerin engellenmesini emretti.

Ancak polis halen 250 noktada süren eylemleri dağıtmakta zorlanıyor.

Öte yandan seçimleri kazanan Lula zafer konuşmasında birlik mesajları vermiş ve "Bu ülkenin barış ve birliğe ihtiyacı var. Bu halk daha fazla kavga etmek istemiyor" demişti.

Lula sadece kendisine oy verenlerin değil tüm Brezilyalıların başkanı olacağını söylemişti.