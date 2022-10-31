Brezilya'da solcu lider Lula başkanlık seçimini kazandı

Getty Images

Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için Pazar günü sandık başına gitti.

Solcu aday Luiz Inácio Lula da Silva veya kısa adıyla Lula, ülkenin mevcut lideri Jair Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimlerin galibi oldu.

Yüzde 99 oranında sayılan oyların yüzde 50,83'ünü Lula aldı.

Yeni devlet başkanı 1 Ocak 2023'te görevi devralacak.

Ülkenin sağcı lideri Jair Bolsonaro, solcu rakibi Luiz Inacio da Silva ile yarıştığı seçimlerin "iyilikle kötülük" arasında bir savaş olacağını söylüyordu.

Ülkenin liderliği için yeniden yarışan eski cumhurbaşkanı Lula ise kamuoyu yoklamalarında önde görünüyordu ve bu yarışı "demokrasi ve otoriterlik arasında" bir mücadele diye niteliyordu.

Ayrıntılar geliyor...