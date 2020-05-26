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Brezilya'da son 24 saatte 800'den fazla ölüm daha!

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

brezilya
AA

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 807 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 11 bin 687 artışla 374 bin 898'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyaya da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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