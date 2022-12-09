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Brezilya'da teknik direktör Tite görevinden ayrıldı

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Hırvatistan'a penaltılarla mağlup olup Dünya Kupası'ndan elendikleri maçın ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

Brezilya'da teknik direktör Tite görevinden ayrıldı

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'ya Tite dönemi resmen sona erdi.

Brezilya ile son turnuvasını oynayan tecrübeli teknik adam, maçın ardından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Yerime geçebilecek harika profesyoneller var. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" dedi.

61 yaşındaki teknik adam, 2016 yılından bu yana Brezilya A Milli Takımı'nda görev yapıyordu.

Brezilya, Tite yönetiminde 81 maça çıkarken, 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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