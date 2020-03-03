AA

Brezilya'da tur gemisinin batması sonucu ölenlerin sayısı 18'e yükseldi



Brezilya'da, Jari Nehri'nde dün batan tur gemisinde ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Jari Nehri'nde dün bilinmeyen bir nedenle batan "Ana Korolina 3" adlı gemide 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Batan gemide kaç yolcu olduğunun bilinmediği ve 30 kişinin kaybolduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Olay yerine ilave olarak beş uçak, iki gemi, çok sayıda dalgıç ve 50 asker sevk edildi.

Gemi, ülkenin kuzeyindeki Amapa eyaletinden cumartesi günü 36 saatlik bir gezi için yola çıkmıştı.

Gemiden dün 46 kişi kurtarılırken, 13 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.



