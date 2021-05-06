Brezilya'da uyuşturucu operasyonunda 25 kişi öldü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi.

Brezilya merkezli O Globo gazetesi, metro trenindeki iki yolcuya kurşun isabet ettiğini bildirdi.

Gazete iki kişinin de kurtarıldığını yazdı.