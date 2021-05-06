Brezilya'da uyuşturucu operasyonunda 25 kişi öldü

Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi.
Brezilya merkezli O Globo gazetesi, metro trenindeki iki yolcuya kurşun isabet ettiğini bildirdi.
Gazete iki kişinin de kurtarıldığını yazdı.
Emniyet güçleri, Facebook'ta yayımladıkları yazılı açıklamada Andre Leonardo de Mello Frias isimli polis memurunun başından vurularak öldüğünü doğruladı.
Çatışmanın olduğu bölgenin yakınındaki metroya isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 yolcu yaralandı.
Mahalle sakinleri, bölgede patlama sesleri duyduklarını belirtti.Jacarezinho'yu kontrol eden yasa dışı çetenin, suç eylemleri gerçekleştirmek için çocukları silah altına aldığı bilgisi paylaşıldı.
Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı oldu.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca gecekondu mahallelerine operasyon düzenlenmesini askıya almış ancak "kesinlikle istisnai durumlarda" operasyon düzenlenmesine izin vermişti.
Rio de Janeiro, ülkenin suç oranının en yüksek olduğu şehirlerinden biri.
Bazı bölgeleri ise uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen çetelerin kontrolü altında.
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