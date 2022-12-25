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İHA

Brezilya'da bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Brezilya'nın kuzeybatısında dün yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı.

Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.