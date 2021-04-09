Brezilya'daki yoğun bakım üniteleri

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse bağlı ölenlerin sayısı 345 bin 25’e, 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 279 bin 857’ye çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor. Fotoğrafta Rio de Janeiro yakınlarında bulunan Sao Jose Kent Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine taşınan bir hasta görülüyor.