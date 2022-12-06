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Brezilya'dan alkış alan hareket!

Brezilya, 2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi eleyerek çeyrek finale yükselirken futbolcular mücadele sonrasında alkış alan harekete imza attı

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  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Brezilya, 29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Brezilya, 36. dakikada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior'a pasını attı. Vinicius'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Oyuncular maç sonunda galibiyeti sağlık sorunlarıyla boğuşan efsane oyuncu Pele’ye armağan etti. Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Kemoterapiye yanıt vermediğine dair haberler üzerine Pele'nin tedavi gördüğü İsrail Albert Einstein Hastanesinden eski futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmıştı.
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Açıklamada, Pele'nin 29 Kasım'da kolon tümörü sebebiyle uygulanacak kemoterapi tedavisinin değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtilmişti. 
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Efsane futbolcunun sağlık durumunda kötüleşmenin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aynı şekilde, son 24 saatte durumunda kötüleşme olmaksızın solunum yolu enfeksiyonu tedavisine de iyi yanıt verdi." ifadelerine yer verilmişti. 

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Pele, hastanenin açıklamasını sosyal medya hesabından şu notla paylaşmıştı:

    "Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum. Aldığım bakım için tüm doktor ve hemşire ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya çok inancım var ve dünyanın dört bir yanından sizden aldığım her sevgi mesajı beni enerji dolu tutuyor."

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Pele yaptığı açıklamada hastanedeyken Brezilya Milli Takımı'nı izleyeceğini ve desteğini vereceğini açıklamıştı.

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ve Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, dört kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın üç Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

     
  • Brezilya'dan alkış alan hareket! Pele'ye adadılar!

    Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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