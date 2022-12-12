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Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

Dünya Kupası'na çeyrek finalde havlu atan Brezilya'da görevinden ayrılan Tite'nin yerine teknik direktör arayışları sürerken, Jorge Jesus da en büyük adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki hocasının Sambacılar'ın başına geçmek için can attığını öne sürdü.

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  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Hırvatistan'a penaltı atışlarıyla mağlup olarak 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da Tite dönemi sona erdi.
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Deneyimli teknik adam, Hırvatistan maçının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Brezilya Futbol Federasyonu, Tite'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına hız verirken, Fenerbahçe'nin başarılı hocası Jorge Jesus da adaylar arasında gösteriliyor. 
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus için Brezilya basınında yer alan son iddia ise gündem yarattı.
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    O Globo'nun haberine göre; Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor. 
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Haberde ayrıca, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jesus'u 2021 yılında da takımın başına getirmek istediği ancak anlaşma sağlayamadığı da hatırlatıldı. 
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Brezilyalılarla aynı dili konuşması avantaj olarak görülen 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2019-202 sezonunda Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'yu çalıştırmıştı.
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Jesus yönetimindeki Flamengo, o sezon Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Copa Libertadores'te şampiyon olmuştu.
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

    Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 25 maça çıkarken, sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
  • Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'

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