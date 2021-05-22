İki eski siyasi rakipten ortak çıkar 0:00 / 0:00

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İki eski Devlet Başkanı Lula da Silva ve Fernando Henrique Cardoso bir araya geldi. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya karşı güçlerini birleştirecek ikili dönemlerinde Brezilya’nın solunu ve merkezini temsil ediyordu.

İkilinin iş birliği, cuma günü Twitter üzerinden paylaştıkları fotoğrafla ortaya çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Lula, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada yayımladı. Yüz maskeleriyle ve yumruk yumruğa çekildikleri fotoğraf çok sayıda beğeni, yorum ve aynı zamanda eleştiri aldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya’nın eski Devlet Başkanı olan Lula’nın, İşçi Partisine karşı muhalefet hareketiyle 2018’de seçilmişti.

Bolsonaro’nun başkanlık dönemine ilişkin eleştiriler başkanın demokratik kurumları tehdit etmesi üzerine odaklanıyor. Bir diğer eleştiri dalgası da Brezilya Devlet Başkanı'nın pandemi yönetimi.

Maske takmayı reddeden ve aşılar konusunda yanıltıcı ve şüphe uyandırıcı açıklamalarda bulunan Bolsonaro, pandemi bilançosunu ağır bir şekilde yaşadı. Brezilya’da yaklaşık 446,527 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SON YAPILAN KAMUOYU YOKLAMALARI

Son ve güncel olarak yapılan anketlerde eski Cumhurbaşkanı Lula’nın, Bolsonaro’yu ikinci turlarda geçebileceğini gösteriyor. Seçimler ise 2022 Ekim ayında yapılacak.

Tüm bunlar muhalefet tarafından istenilen ülkede bir erken seçim hareketliliğine işaret ediyor. Adaylığını henüz teyit etmeyen eski Devlet Başkanı Lula ve Cardoso'nun yakınlaşması, Cardoso'nun Bolsonaro'nun kazanmasını engellemek için ikinci turda Lula'ya oy vereceğini söylemesiyle başladı.

İkilinin partileri, 1994’ten bu yana Brezilya’daki başlıca siyasi rakipler. Lula’nın işçi partisi PT ve Cardoso'nun Brezilya Sosyal Demokrat Partisi (PSDP).