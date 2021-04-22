Brezilya'dan yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözü 0:00 / 0:00

AA

Brezilya ile Arjantin'in devlet ve hükümet başkanları, ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı sanal İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Bolsonaro, Brezilya'nın iklim tarafsızlığına 2050 yılına kadar ulaşacağını belirterek, "2030 yılına kadar yasa dışı ormansızlaşmayı ortadan kaldırma vaadimizi burada vurguluyorum. Bununla, emisyonlarımızı o tarihe kadar neredeyse yüzde 50 azaltacağız." dedi.

Çevrenin korunması adına kaynak kullanımına dikkati çeken Bolsonaro, Amazonları kastederek, "Biyomlarımızın gezegene sağladığı çevresel hizmetler için adil bir ücret ödenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN BÖLGESEL ÖNLEM ALMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Fernandez de ülkesinin Paris İklim Anlaşmasına bağlılığını yineledi ve hükümetinin iklim değişikliğine karşı aldığı ve alacağı önlemleri aktardı.

Yenilenebilir enerjinin önemine değinen Fernandez, Arjantin'in sera gazı emisyonlarında öngörülen azalmaya sağladığı katkının yüzde 27,7'ye çıktığını söyledi.

Fernandez, bölgesel önlem alma çağrısı yaparak, "Latin Amerika ve Karayipler'deki meslektaşlarıma bölgesel ve dayanışma içinde önlem alma çağrısı yapıyorum. Yeni nesiller bizi izliyor, kimse tek başına kurtarılmıyor, sosyal, finansal ve çevresel adaletle farklı bir dönemden geçelim." ifadelerini kullandı.