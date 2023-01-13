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Brezilya Devlet Başkanı Lula: Bazı güvenlik güçleri Kongre baskınında göstericilerle işbirliği yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ülkede yaşanan Kongre baskınında bazı güvenlik güçlerini göstericilerle işbirliği yapmakla suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Lula: Bazı güvenlik güçleri Kongre baskınında göstericilerle işbirliği yaptı
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AA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söyledi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yapılan baskının videolarını görmek istediğini belirten Lula, iş birliği yapan çok sayıda kişinin olduğunu kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva

Lula, "Bu insanların (Bolsonaro yanlıları) Planalto Sarayı'nın kapısından içeri girmeleri sağlandı, yani birileri onların buraya giriş yapmasını kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sarayı içindeki Bolsonaro yanlılarına değinen Lula, sarayın Bolsonaro destekçileriyle dolu olduğunu ve bunun kariyerli kişilerle düzene alınması gerektiğini belirtti.

Lula, ordunun görevinin Anayasa tarafından tanımlandığını vurgulayarak, "Benim onlardan yapmalarını istediğim tek şey görevlerini en iyi şekilde yapmalarıdır." dedi.

Yerel basında çıkan iddialara göre, Bolsonaro destekçilerinin Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye girişinde bazı asker ve polislerin buna kasıtlı olarak seyirci kaldığı öne sürülmüştü.

Öte yandan 8 Ocak'taki Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sayısının 1800'e ulaştığı bildirildi.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıldönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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