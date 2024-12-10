Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Ülkenin Sao Paulo şehrindeki hastaneden yapılan açıklamada, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve 79 yaşındaki Lula da Silva'nın şu anda yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Lula da Silva'nın iyileşme sürecinin yakından takip edildiğini bildiren hastane yönetimi, yerel saatle 09.00'da konuya ilişkin basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Brezilya Başkanlık Ofisi'nden Lula da Silva'nın durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Lula da Silva'nın ekim ayında evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü aktarılmıştı.