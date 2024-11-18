Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan G20 Liderler Zirvesi öncesi neoliberalizm eleştirisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı "Sosyal G20" forumunda neoliberalizmi "sert" bir dille eleştirdi.

Lula da Silva, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesi, bağımsız sivil toplum kuruluşları (STK) ve çeşitli sosyal kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında neoliberalizmi hedef alan Lula da Silva, piyasaların sesi ile sokakların sesi arasındaki eşitsizliğin giderek derinleştiğini ve bu durumun neoliberal politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı.