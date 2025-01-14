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        Haberler Dünya Brezilya Devlet Başkanı Lula, okullarda cep telefonu yasağını onayladı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Brezilya Devlet Başkanı Lula, okullarda cep telefonu yasağını onayladı

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'de kabul edilen, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 05:44 Güncelleme: 14.01.2025 - 05:44
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        Okullarda cep telefonu yasağı onaylandı
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        Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

        Lula da Silva, konuya ilişkin açıklamasında, yasanın "kesinlikle" gerekli olduğunu ve diğer ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

        Göreve başladığı günden bu yana düzenledikleri toplantılarda bakanları ve diğer yetkilileri telefon kullanmamaları konusunda uyardığını ifade eden Lula da Silva, cep telefonlarının dikkat dağınıklığına yol açtığını vurguladı.

        Yeni düzenlemeye göre, okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabilecek.

        Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro'nun Ekim 2024'te gerçekleştirdiği bir ankete göre, Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82'si okullarda cep telefonu yasağını destekliyor.

        Çocuklar ile gençlerin sağlığı ve öğrenimi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, Kongre'de yapılan oylama sonucu ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenleme 20 Aralık 2024'te kabul edilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #brezilya
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