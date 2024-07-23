Brezilya Devlet Başkanı Lula, Venezuelalı mevkidaşı Maduro'dan seçim sonuçlarına saygı duymasını istedi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan 28 Temmuz'da düzenlenecek seçimlerin sonuçlarına saygı duymasını istedi.

Lula da Silva, başkent Brazilya'daki Alvorada Sarayı'nda, basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mevkidaşı Maduro'nun seçimleri muhalefetin kazanması halinde ortalığın "kan banyosuna" döneceği şeklindeki sözlerine tepki gösteren Lula da Silva, "Bu ifadeler beni korkuttu. Maduro, kazandığında kalacağını, kaybettiğinde ise gideceğini ve başka bir seçime hazırlanması gerektiğini öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Maduro ile 2 kez seçimleri konuştuğunu dile getiren Lula da Silva, "'Venezuela'daki sorunların çözülmesini ve ülkenin büyümesine katkı vermek istiyorsa, demokratik sürece saygı göstermesi gerektiğini kendisine söyledim'." diye konuştu. REKLAM Lula da Silva, Venezuela'daki seçimlere Brezilya'dan 2 gözlemcinin katılacağını ve süreci yakından takip ettiklerini aktardı. Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Seçimin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.