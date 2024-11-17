Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosangela Silva, Elon Musk'a küfretti | Dış Haberler

        Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosangela Silva, Elon Musk'a küfretti

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk'a küfretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brezilya Devlet Başkanının eşi, Elon Musk'a küfretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rosangela da Silva'nın, Brezilya'da yapılacak G20 Zirvesi öncesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşıldı.

        Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılması gerektiğini savunan Rosangela da Silva'nın konuşması bir gürültü ile bölündü.

        Gürültü hakkında "Sanırım bu Elon Musk." değerlendirmesinde bulunan Rosangela da Silva, "Senden korkmuyorum." dedi ve ardından Musk'a küfretti.

        Öte yandan Musk, X sosyal medya hesabından Rosangela da Silva'nın konuşmasının yer aldığı görüntüyü alaya alarak "Bir sonraki seçimi kaybedecekler." ifadesini kullandı.

        Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamıştı.

        BREZİLYA'DA X'E ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

        Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

        Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

        Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." sözleriyle karara tepki göstermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni
        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar