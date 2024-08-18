Brezilya lideri Lula da Silva, Venezuela'dan seçim tutanaklarını açıklamasını istedi

Ülkesindeki bir radyo kanalında açıklamalarda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve kimin kazandığının şeffaf olarak belirlenmesini talep etti.

Lula da Silva, CNE'ye çağrıda bulunarak, "Nerede bu oy sayımının döküm tabloları? Muhalefet kazandığını söylüyor, (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro da kazandığını ifade ediyor. Ben sürecin demokratik olduğunu düşünüyorum fakat tutanakları göstermeleri halinde inanırım." ifadesini kullandı.

Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duyduklarını vurgulayan Lula da Silva, "Venezuela halkı ancak kendi geleceğine karar verir. Güney Amerika'da barış içinde yaşamamıza destek olmak isteyen çok sayıda ülke olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Lula da Silva, Venezuela'daki siyasi tartışmaların ülkede bir iç savaşa yol açacağı yorumlarına da katılmadığını belirtti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti. VENEZUELA SEÇİMLERİ Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.