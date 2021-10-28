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Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Brezilya Merkez Bankası 150 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece son 6 toplantıda faizi toplam 525 baz puan artırmış oldu

Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Brezilya Merkez Bankası(COPOM), üst üste altıncı toplantısında da faiz oranında artışa gitti. Ancak yapılan faiz artırımı piyasa beklentisinin üzerine çıktı.

COPOM'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 6.25'ten yüzde 7.75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi 100 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi. COPOM, son 6 toplantısında faizi toplam 525 baz puan artırdı.

COPOM yaptığı açıklamada, faiz artırımı kararının oybirliği ile alındığını duyurdu. Gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir faiz artırımı beklendiğini ifade etti.

Pandemiye yanıt olarak ortaya konan mali politikaların toplam talebe baskı yaptığını belirten COPOM, mali görünümün kötüleşmekte olduğunu da vurguladı.

Enflasyon Brezilya'da en son yıllık yüzde 10.25 seviyesinde geldi.

Brezilya Merkez Bankası, bu yıl son toplantısını 9 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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