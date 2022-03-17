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Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Brezilya Merkez Bankası artan enflasyon sonrası 100 baz puanlık faiz artırımına gitti. Şubat ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 10.5'e yükselirken son kararla politika faizi de yüzde 11.75'e yükseltilmiş oldu

Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
HABERTURK.COM

Brezilya Merkez Bankası (BCB), politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 11.75'e yükseltti. Piyasa beklentileri dahilindeki bu artırım ile faiz son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. BCB geçen ay da 150 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

Brezilya'da enflasyon 2021 yılında yüzde 10.06 ile 5 yılın zirvesine yükseldi. Şubatta yıllık enflasyon yükselişini sürdürerek yüzde 10.5'e çıktı.

BCB artan enflasyonla mücadele için son 9 toplantıda üst üste faiz artırımına gitti. Son alınan kararın metninde Ukrayna kaynaklı arz şoklarının değerlendirildiği ve gerekirse parasal sıkılaştırmanın boyutunun buna göre ayarlanabileceği belirtildi.

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