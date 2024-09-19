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        Haberler Ekonomi Para Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı - Para Haberleri

        Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

        Brezilya Merkez Bankası (BCB), faiz oranlarını iki yılın ardından ilk kez artırdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2024 - 08:01 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:03
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        Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
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        BCB'nin Para Politikası Komitesi COPOM, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 10,50'den yüzde 10,75'e yükseltti. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

        Banka, yerel ve küresel belirsizliklerle ilgili endişelerini dile getirdi ve daha fazla artışın olabileceğine işaret etti.BCB'nin toplantı sonrası açıklamasında, "Faiz oranlarının gelecekteki ayarlamalarının hızı ve yeni başlayan döngünün toplam büyüklüğü, enflasyon hedefine ulaşma konusundaki kararlılıkla belirlenecek." denildi.

        Açıklamada, güvenilir bir mali politikanın enflasyon beklentilerinin sabitlenmesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

        Ülkede yıllık enflasyon geçen Nisan ayında yüzde 3,7'ye düştükten sonra Ağustos'a kadar olan 12 ayda yüzde 4,2'ye çıktı.

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