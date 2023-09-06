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        Haberler Dünya Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırga 22 kişinin ölümüne yol açtı

        Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırga 22 kişinin ölümüne yol açtı

        Brezilya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:55
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        Brezilya'da kasırga: 22 ölü
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        Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, 20'den fazla kasabada acil durum ilan ettiklerini, 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirterek kasırga geçişinin sel ve heyelana yol açtığını duyurdu.

        Arjantin ve Uruguay sınırındaki Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletlerinde, tropikal kasırganın 22 kişinin ölümüne yol açtığını kaydeden Leite, bu eyaletlerde daha önce görülmemiş bir felaketin yaşandığını bildirdi.

        Leite, kasırganın 60 kasabada etkili olduğunu, şiddetli rüzgar ve seller nedeniyle nehirlerin taştığını vurgulayarak arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü söyledi.

        Birkaç saat içinde ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Leite, "Sular çekildiğinde hasarı tüm boyutlarıyla göreceğiz." ifadesini kullandı.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evleri su altında kalan vatandaşların çatılara çıkarak yardım beklediği görüldü.

        Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak "Halka yardım etmek için mümkün her türlü gayreti göstereceğiz." dedi.

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