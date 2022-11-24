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Brezilya - Sırbistan | CANLI YAYIN

Brezilya - Sırbistan maçının canlı yayını HTSPOR'da! Dünya Kupası'nın en başarılı takımı olan Brezilya, Katar'da sahne alıyor. Avrupa'da son yılların yükselen ülkelerinden olan Sırbistan ile Brezilya, G Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor.

Brezilya Sırbistan maçı CANLI İZLE TRT 1 HD link! Brezilya Sırbistan maçı saat kaçta canlı yayın! Brezilya Sırbistan maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Neymar...

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

BREZİLYA - SIRBİSTAN

SAAT: 22.00
HAKEM: Alireza Faghani
STAT: Lusail
YAYIN: TRT 1

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

Sırbistan: Vanja, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic, S.Milinkovic-Savic, Tadic, Mitrovic

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip oluyor. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

BREZİLYA 17 MAÇTA SADECE 5 GOL YEDİ

2016 yılından bu yana teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 45 puanla lider olarak tamamlayarak Katar'a gitme hakkını kazandı.

17 maç oynadığı elemeleri 14 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamlayan Brezilya, grup maçlarını namağlup tamamladı. "Sambacılar", 40 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Güney Amerika elemelerinde puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAR O G B M A Y P
Brezilya 17 14 3 0 40 5 45
Arjantin 17 11 6 0 27 8 39
Uruguay 18 8 4 6 22 22 28
Ekvador 18 7 5 6 27 19 26
Peru 18 7 3 8 19 22 24
Kolombiya 18 5 8 5 20 19 23
Şili 18 5 4 9 19 26 19
Paraguay 18 3 7 8 12 26 16
Bolivya 18 4 3 11 23 42 15
Venezuela 18 3 1 14 14 34 10

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde geliyor.

Brezilya'nın forvet hattında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha da diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.

SIRBİSTAN LİDER GELDİ

Avrupa elemelerinde A Grubu'nda yer alan Sırbistan, 20 puanla lider olarak, 17 puanlı Portekiz'in önünde Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.

Sırbistan, grubun son maçında deplasmanda Portekiz'i 90. dakikada Mitrovic ile bulduğu golle 2-1 yenmeyi başardı ve güçlü rakibine büyük bir şok yaşattı.

Takımlar O G B M A Y P
Sırbistan 8 6 2 0 18 9 20
Portekiz 8 5 2 1 17 6 17
İrlanda Cumhuriyeti 8 2 3 3 11 8 9
Lüksemburg 8 3 0 5 8 18 9
Azerbaycan 8 0 1 7 5 18 1

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Sırbistan, orta sahasında Laziolu Sergej Milinkovic-Savic ve Ajaxlı Dusan Tadic, forvette ise Juventuslu Dusan Vlahovic ve Fulhamlı Aleksandar Mitrovic gibi yıldızlara sahip.

Sırbistan Milli Takımının teknik direktörlüğünü geçtiğimiz yıldan bu yana Dragan Stojkovic yapıyor. Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, zorlu gruptan çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmek istiyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Sırbistan ile oynadığı iki maçı da kazanan Brezilya, 2018 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
  • Dünya Kupası tarihinde 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke Brezilya.
  • Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 15 maçın hiçbirini kaybetmeyen Brezilya (12G 3B), 1982'den bu yana boy gösterdiği turnuvaların tamamında grup lideri oldu.
  • Dünya Kupası'nda en fazla şampiyon olan (5), galibiyet alan (73) ve en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan (%67; 73/109) ülke Brezilya.
  • 2006 Dünya Kupası'ndan bu yana bu turnuvada en fazla mağlubiyet alan Avrupa ülkesi Sırbistan (7).

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