Brezilya'yı deviren Sırbistan şampiyon

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. Brezilya ile Sırbistan kupaya uzanabilmek için kozlarını paylaştı. TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Sırbistan oldu.

İkinci sette de heyecan hız kesmedi. Rakibine 25-22 üstünlük kuran Sırbistan, durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de Sırbistan üstünlüğü vardı. Brezilya maça ortak olmak için çabalasa da Sırbistan, geri dönüşe müsaade etmedi. Seti 25-17, maçı da 3-0 kazanan Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Finalde 24 sayıya imza atan Sırp yıldzı Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.