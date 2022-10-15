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Brezilya'yı deviren Sırbistan şampiyon

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Brezilya'yı deviren Sırbistan şampiyon

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. Brezilya ile Sırbistan kupaya uzanabilmek için kozlarını paylaştı. TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Sırbistan oldu.

İkinci sette de heyecan hız kesmedi. Rakibine 25-22 üstünlük kuran Sırbistan, durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de Sırbistan üstünlüğü vardı. Brezilya maça ortak olmak için çabalasa da Sırbistan, geri dönüşe müsaade etmedi. Seti 25-17, maçı da 3-0 kazanan Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Finalde 24 sayıya imza atan Sırp yıldzı Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

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