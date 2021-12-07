Brezilya’da iki bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Brezilya’da iki bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı

Brezilya’da 2 ve 4 aylık olan iki bebeğe karma aşı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı yapıldı. Ateş ve kusma semptomları görülen bebekler hastanede gözetim altına alınırken, bebeklerin durumunun iyi olduğu kaydedildi

Brezilya’da iki bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı
Brezilya’da iki bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı
0:00 / 0:00
AA

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde 2 ve 4 aylık olan iki bebeğe yanlışlıkla Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı yapıldı. Hastanede gözetim altına alınan bebeklerde, ateş ve kusma semptomlarının görüldüğü belirtildi.

2 aylık kız bebek ile 4 aylık erkek bebeğe, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan pentavalente aşısı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı yapıldı.

Aşıların ardından ateş ve kusma gibi semptomlar görülen bebeklerin hastanede gözetim altına alındığı belirtildi.

Bebeklerin iki gün boyunca hastanede gözetim altında tutulacağını, sonra da iki hafta süresince evde kontrol edileceklerini belirten hastane yetkilileri, her iki bebeğin de durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gündüzleri doktor geceleri DJ
SAĞLIK Gündüzleri doktor geceleri DJ
Ev kedileri toksoplazma paraziti bulaştırıyor mu?
SAĞLIK Ev kedileri toksoplazma paraziti bulaştırıyor mu?
Sosyal medya paylaşımlara inandı, aşı olmadı!
SAĞLIK Sosyal medya paylaşımlara inandı, aşı olmadı!
Son dakika: Türkiye nörolog bulamama tehlikesiyle karşı karşıya
SAĞLIK Nörolog bulamayabiliriz! O anketten korkutan sonuç
Son dakika: Hastanelerde tehlikeli yoğunluk!
SAĞLIK Çok kritik 3'üncü doz uyarısı!
Fransa 5-11 yaş grubundaki riskli çocuklara Covid aşısı uygulayac
SAĞLIK Fransa 5-11 yaş grubundaki riskli çocuklara Covid ...
ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
SAĞLIK ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
ABD'de iğnesiz 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
SAĞLIK İğnesiz 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
Korona vaka sayısı 6 Aralık | Vaka sayıları 20 binin altında!
SAĞLIK Vaka sayısı 20 binde!
6 Aralık Koronavirüs tablosu! Covid-19 vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIK Vaka sayısı 20 bini geçti! İşte tablo

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.