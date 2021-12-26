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Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde düzenlenen yılbaşı eğlencesine silah saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Brezilya'da Noel eğlencesinde silahlı saldırı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, olayla bağlantılı 10 kişinin gözaltına alındığı, 6 silahın ele geçirildiği ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilen 21 ve 26 yaşındaki şahısların her ikisinin de suç örgütüne üye olma, yasadışı ateşli silah bulundurma, çalıntı malı satın alma ve kamu düzenini bozma gibi sabıkalarının bulunduğu belirtildi.

Yerel basında saldırı, suç örgütlerinin hesaplaşması olarak değerlendirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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