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Brezilya’daki aşı deneyi, Covid-19 bağışıklığında dünyaya öncülük edebilir

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Butantan Enstitüsü bünyesinde neredeyse tüm yetişkinlerin CoronaVac ile aşılandığı Serrana kasabasında yapılan 'Project S' deneyinde, vaka, hastaneye yatma ve can kaybı oranlarında ciddi düşüş yaşandı. Söz konusu deneyin, tüm dünyada Covid-19’a karşı bağışıklık stratejilerine öncülük edebileceği ifade edildi. Deney, ilk toplu aşılama deneyi olma özelliğini taşıyor

Brezilya’daki aşı deneyi, Covid-19 bağışıklığında dünyaya öncülük edebilir
Brezilya’daki aşı deneyi, Covid-19 bağışıklığında dünyaya öncülük edebilir
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DHA

Butantan Enstitüsü tarafından yürütülen deneyde, Şubat ve Nisan ayları arasında Serrana kasabasındaki yetişkinlerin yüzde 95'ine Çin’de Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı verildi. Deney sonuçlarında, kasabadaki yetişkin nüfusunun aşılanmasıyla yeni vaka oranının yüzde 80, hastaneye yatış oranının yüzde 86 ve can kaybı oranının ise yüzde 95’e kadar düştüğü gözlemlendi.

Klinik deneyleri yapan ekibin yöneticisi Ricardo Palacios, aşı olmayan kişilerde de vaka oranlarının düştüğünü ifade ederek, "Aşı almayan kişilerde vakaların azalması, virüsün dolaşımında bir düşüşe işaret ediyor. Bu, aşılamayı yalnızca bireysel bir önlem olarak değil, bir halk sağlığı önlemi olarak güçlendirir" dedi.

KASABAYA YAKIN KENTTE ÇALIŞANLAR DA VİRÜSE YAKALANMADI

Butantan Enstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamada, Serrana kasabası yakınlarındaki Ribeirao Preto kentinde ve diğer kentlerde çalışan 10 bin kişinin de virüse yakalanmadığını duyurdu. Bu kentlerde vaka sayılarının yüksek olduğu, ancak deney kapsamında bu kişilerin virüsten korundukları belirtildi.

DENEY, DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDEBİLİR

Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yapılan deneyin olumlu sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Çalışmanın önemli sonuçları Brezilya'da ve dünyada bağışıklık stratejilerini destekleyebilir ve CoronaVac gibi aşılarla pandeminin kontrolü için umut verebilir. Nüfusun bağışıklığını sağlamak için adalar oluşturmamıza gerek yok. Aşı sunulduğunda insanların yaşamlarına devam etme isteklerini tatmin etmeyi başardık. Bu bize bir umut ışığı veriyor" dedi.

DENEY NASIL YAPILDI?

Açıklamada, deneyin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Deneyde, Serrana kasabası yeşil, sarı, gri ve mavi olmak üzere dört renk grubuna ve 25 farklı alana ayrıldı. Bu alanlarda 18 yaşını dolduran kişilere sırasıyla dört aşamalı olarak aşılar sunuldu. 17 Şubat ve 17 Nisan arasında kasabadaki 27 bin kişi aşı programına alındı ve 28 gün arayla iki doz CoronaVac aşısı verildi. Bu kapsamda kasabanın yetişkin nüfusunun yüzde 95’i aşılandı. Palacios, bağışıklığın elde edilmesi için tüm nüfusun aşılanmasının şart olmadığını vurgulayarak, "Gözlemlenen olayların rastgele olmadığını, farklı zamanlarda dört grupta tekrarlandığını fark ettik. En önemli sonuç, tüm popülasyonu aşılamadan bile pandemiyi kontrol edebileceğimizi anlamaktı. Yüzde 70 ila yüzde 75'lik bir aşılama oranına ulaşıldığında, aşılama programını henüz tamamlamamış olan grupta bile bulaş oranındaki düşüş fark edildi" ifadelerine yer verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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