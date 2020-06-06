Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Brezilyalı futbolcu Fred, yoksul ailelere yardım için 600 kilometre pedal çevirdi

Brezilyalı futbolcu Fred, yoksul ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya için 600 kilometre bisiklet yolculuğu yaptı

Fred

Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden Fluminense'ye transfer olan 36 yaşındaki Fred, yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.

36 yaşındaki futbolcu, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu Belo Horizonte kentinden bisiklet turuna başladı.

Fred, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı duyurdu.

Turu tamamlayabildiği için mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray, stat sponsorluğunda devleri geride bıraktı!
FUTBOLGalatasaray devleri geride bıraktı!
Koronavirüs, Süper Lig'e büyük değer kaybettirdi
FUTBOLSüper Lig eridi
Real Betis, Loren Moron'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
FUTBOLLoren Moron ile 2024'e...
Brescia, Balotelli'nin sözleşmesini feshetti
FUTBOLSözleşmesi feshedildi
Cimboma'a bedava forvet!
FUTBOLCimboma'a bedava forvet!
Onyekuru'dan Monaco'ya: Galatasaray'ı istiyorum
FUTBOLOnyekuru resti çekti
İtalya'dan Vedat Muriç iddiası
FUTBOLAnlaşma sağlandı!
Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
FUTBOLBeşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nihat Özdemir açıklaması
FUTBOL"Soruyorum, 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir?"
Son dakika haberi Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir açıklaması!
FUTBOLFenerbahçe'den Nihat Özdemir'e sert sözler!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X