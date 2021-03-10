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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Brezilyalı pilotun kazada öldüğü sanılıyordu, 36 gün sonra ortaya çıktı! - Haberler
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Brezilyalı pilotun kazada öldüğü sanılıyordu, 36 gün sonra ortaya çıktı!

Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen pilot Antonio Sena'nın 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdiği ortaya çıktı. Sena, 36 gün boyunca kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

SON DAKİKA: Brezilyalı pilotun kazada öldüğü sanılıyordu, 36 gün sonra ortaya çıktı! - Haberler
Pilotun kazada öldüğü sanılıyordu: 36 günlük mücadele!
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DHA

Brezilya'da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yapmış ve 36 gün boyunca kendisinden haber alınamamıştı.

Sena'yı bulmaya çalışan arama kurtarma ekipleri, Sena'dan ümidini kesmiş ve arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabilmişti.

ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti.

Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞTÜ

Sena'nın acil iniş sonrası uçaktan atladığı, yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi.

Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena'yı aramaya başladı. Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi.

Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

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