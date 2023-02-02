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Brezilyalı senatör: Bolsonaro, yardımcısıyla komplo planladı

Brezilyalı muhalefet Senatörü Marcos do Val, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yakın bir yardımcısının onu genel seçimleri iptal etme amaçlı bir darbe girişimi ve komploya katılmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Brezilya Yüksek Mahkemesi, do Val'in federal polise ifade vermesine karar verdi.

Brezilyalı senatör: Bolsonaro, yardımcısıyla komplo planladı - Dünya haberleri
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Brezilya Seçimleri'nin ülke çapında ve uluslararası kamuoyunda etkileri ve tartışmaları sürüyor.

Brezilyalı muhalefet senatörü Marcos do Val, eski başkan Jair Bolsonaro'nun yardımcısının 2022 seçimlerinin Lula'ya kaybedilmesinden sonra kendisini komplo kurmaya ve darbe yapmaya ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Senatör Do Val bir basın toplantısı düzenleyerek, Bolsonaro'nun bir yardımcısının kendisinden ve en yüksek seçim otoritesi olan Yargıç Alexandre de Moraes'ten, tutuklanmasına yol açacak bir konuşmada uzlaşmacı yorumlar yapmasını istediğini aktardı.

Senatör gazetecilere verdiği demeçte, eski milletvekili Daniel Silveira'nın planı önerdiği sırada Bolsonaro'nun da orada olduğunu ve 'sessizce oturduğunu' söyledi.

Do Val'in açıklaması, Bolsonaro'nun 1 Ocak'ta göreve gelen solcu Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın az farkla kazandığı seçimin sonucunu bozmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları destekleyen en sağlam kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.

Bolsonaro, Lula'nın göreve gelmesinden 48 saat önce yenilgiyi kabullenmeden ABD'nin Florida eyaletine gitmişti. Eski devlet başkanı, askeri bir darbeyi kışkırtmak ve 8 Ocak'ta hükümet binalarını basan destekçilerinin ayaklanmalarını teşvik etmedeki olası rolü nedeniyle Yargıç de Moraes tarafından soruşturuluyor.

Fotoğraf: AA

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