BRICS bloğunda milyoner nüfusu 10 yıl içinde yüzde 85 artacak

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum danışmanlık şirketi Henley & Partners ve küresel varlık istihbarat şirketi New World Wealth tarafından hazırlanan BRICS Varlık Raporu yayınlandı. Rapora göre dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin oluşturduğu grupta, 1 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa sahip 1,6 milyon kişi ve 549 milyarder bulunuyor.

Ayrıca Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan orijinal BRICS grubu, bu ay yeni Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) üyeleri Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin katılımıyla önemli ölçüde yeni finansal güç ve jeopolitik nüfuz kazandı. BRICS bloğu artık dünya nüfusunun yüzde 45'inden fazlasını temsil ederken, satın alma gücü paritesine (PPP) göre küresel GSYH'nin G7 ülkelerinden daha büyük bir payını oluşturuyor. G7 ülkeleri yüzde 30, BRICS bloğu ise yüzde 36 paya sahip.

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BRICS'in artık küresel ekonomide oldukça etkili bir oyuncu olduğunu söyleyen Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Enerji kaynakları nedeniyle tarihsel olarak çok önemli olan bölge, artık daha çeşitlendirilmiş bir ekonomik rol üstleniyor. Diğer taraftan MENA'nın BRICS'e artan katılımı, dünya çapındaki yatırımcılar için, hızla büyüyen tüketici pazarlarına erişim, stratejik coğrafi konumlanma ve benzersiz kültürel ve iş ortamları sunarak bölgenin ötesinde bir olanaklar alanı açıyor" dedi.

ÇİN’DE YÜZDE 92 VARLIK ARTIŞIYLA LİDER Rapor, son 10 yılda Çin'de özel varlığın yüzde 92 gibi dikkat çekici bir oranda artığını, şu anda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılabilir varlığa sahip 2,352 milyoner (santi-milyoner) ve 305 milyarder dahil olmak üzere 862.400 milyonere ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Hindistan, binden fazla santi-milyoner, 120 milyarder dahil olmak üzere 326.400 milyoner ve son 10 yılda yüzde 85 oranında artan varlık artışı ile ikinci sırada yer alıyor. BAE'nin milyoner nüfusu da 2013'ten bu yana yüzde 77 oranında arttı ve Orta Doğu'nun önde gelen varlık merkezi olan ülke bugün 300'den fazla santi-milyoner de dahil olmak üzere 116.500 milyonere ev sahipliği yapıyor. Son on yılda Suudi Arabistan ve Etiyopya'da da güçlü özel varlık artışları görülürken, milyoner nüfusları sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 30 oranında arttı. REKLAM GÜNEY AFRİKA’DA MİLYONER NÜFUSU YÜZDE 20 AZALDI BRICS kohortunun geri kalanında ise milyoner nüfuslarında 2013'ten bu yana bir düşüş gözleniyor. Şu anda 37.400 milyonere ev sahipliği yapan Güney Afrika'da yüzde 20'lik, 11.900 yüksek gelirli bireyin (HNWI) ikamet ettiği İran'da ise yüzde 38'lik bir düşüş dikkat çekiyor. Ayrıca Brezilya yüzde 28'lik bir düşüşle 82.400 milyonere ev sahipliği yaparken, Rusya'da yüzde 24'lük bir düşüşle 68.400 yerleşik HNWI bulunuyor. Mısır'da ise 2013'teki HNWI nüfusuna kıyasla yüzde 22'lik bir düşüşle 15.600 dolar milyoneri yaşıyor.

HİNDİSTAN VARLIK BÜYÜMESİNDE LİDER OLACAK Önümüzdeki on yılın özel varlık büyüme tahminlerinin de yar aldığı raporda, Hindistan 2033 yılına kadar kişi başına düşen varlıkta yüzde 110 artış öngörüsüyle BRICS grubunda başı çekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde kişi başına düşen varlığın yüzde 105'in üzerinde artması beklenen Suudi Arabistan ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 95 ile BAE takip ediyor. Çin’in yüzde 85, Etiyopya’nın yüzde 75, Güney Afrika’nın yüzde 60 ve Mısır'ın yüzde 55 ile önümüzdeki on yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde bir varlık artışına sahip olacağı tahmin ediliyor. REKLAM EN VARLIKLI BRICS ŞEHRİ PEKİN Gruptaki en zengin 10 şehirden beşine sahip Çin’in başkenti Pekin, 347'si santi-milyoner, 42'si milyarder olmak üzere 125.600 milyonere ev sahipliği yapıyor ve en zengin BRICS şehri olarak zirvede yer alıyor. Hemen arkasından 322'si santi ve 39'u milyarder olmak üzere 123.400 yerleşik HNWI ile Şangay geliyor. İlk 10'a giren diğer üç Çin şehri ise 50.300 milyoner ile Shenzhen, 31.600 ile Hangzhou ve 24.500 ile Guangzhou. BAE ve Hindistan'ın ilk 10'da ikişer şehri bulunuyor. 212'si santi-milyoner ve 15'i milyarder olmak üzere 72.500 milyonerin yaşadığı Dubai, üçüncü sırada yer alıyor. Hindistan'ın en büyük megakenti ve fiili finans merkezi olan Mumbai, 58.800 yerleşik milyoner ile 4. sırada yer alırken, ulusal başkenti Delhi 7. sırada yer alıyor. 8. sırada bulunan Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova, ilk 10’da yer alan ve son on yılda milyoner nüfusu azalan tek şehir. REKLAM

GELECEĞİN BRICS ZENGİNLİK MERKEZLERİ BRICS Varlık Raporu'ndaki özel verilere göre, 2024 yılı için BRICS En Zengin 10 Şehir listesine giremeyen ancak önümüzdeki on yıl içinde özellikle güçlü yüzde 80’den fazla servet artışı yaşaması beklenen beş şehir var. Gelişen teknoloji sektörü nedeniyle "Hindistan'ın Silikon Vadisi" olarak adlandırılan Bengaluru, şu anda yaklaşık 13.200 milyonere ev sahipliği yapıyor ve bu sayının 2033 yılına kadar 30.000'in üzerine çıkması bekleniyor. Bu Bengaluru'yu BRICS bloğunun en hızlı büyüyen şehirlerinden biri haline getirirken, önümüzdeki 10 yıl içinde varlık artışının yüzde 125 olacağı tahmin ediliyor. BAE'deki Sharjah ile Suudi Arabistan'daki Riyad ve Cidde'nin de izlenmesi gereken şehirler olduğunu söyleyen New World Wealth Araştırma Müdürü Andrew Amoils, "Dubai ve Abu Dabi'den çok daha az özel varlığa sahip olmasına rağmen, Sharjah'ın milyoner nüfusu yüzde büyüme açısından bu iki şehirden biraz daha hızlı artıyor. Şu anda emirlikte 4.100 HNWI yaşıyor ve bu sayının 2033 yılına kadar yüzde 120'lik bir büyüme ile 9.000'in üzerine çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Cidde ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad da önümüzdeki on yıl içinde yüzde 100 ve yüzde 90'lık büyüme oranlarıyla milyoner patlaması yaşayacak gibi görünüyor” dedi REKLAM Amoils, Güney Afrika'nın 'Ana Şehri' Cape Town'ın da HNW sakinlerinin akınına uğrayacağını ve mevcut 7.400 milyoner nüfusunun önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 85 artarak 2033 yılında 13.500'e ulaşacağını belirtti.