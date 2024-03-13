Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den teklif!
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Championship ekiplerinden Leed United talip oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşine taktı.
Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesi 2025'te bitecek olan Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
Ada medyası, Leeds United'ın Nijeryalı oyuncuyu yeniden transfer listesine eklediğini belirtti.
7 MİLYON POUNDLUK TEKLİF
Haberde; Leeds'in 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon poundluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı vurgulandı.
Leeds United bu sezon Championship'te zirvenin 3 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 128 maça çıktı.