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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel, ilk kez kırmızı kart gördü - Futbol Haberleri

        Bright Osayi-Samuel, ilk kez kırmızı kart gördü

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel, bir ilki yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 22:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 22:20
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        Osayi-Samuel, ilk kez kırmızı gördü!
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        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'i 2-1 yendi.

        Sarı-lacivertlilerde 65. dakikada oyuna giren Bright Osayi-Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü. 87. dakikada sarı kart gören Nijeryalı futbolcunun, 3 dakika sonra da konuk ekibin atağında ceza sahasında rakibine yaptığı müdahale sonrası Fransız hakem Bastien penaltı noktasını gösterdi. Böylece 26 yaşındaki sağ bek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        2020-2021 sezonu devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

        26 yaşındaki futbolcu bugünkü maçla birlikte 2'si Süper Lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 6. maçına çıktı.

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