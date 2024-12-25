Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu ve Noel paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

İngiliz ekibinden Ferdi ile verilen Noel mesajında, "Ferdi şenlik havasında" ifadeleri kullanıldı. Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı bu paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle İngiliz ekibinde 8 maçta süre buldu. Ferdi, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

İşte o paylaşım: