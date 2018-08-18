Brighton & Hove Albion - Manchester United maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig maçında Brighton & Hove Albion ile Manchester United, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Ev sahibi Brighton & Hove Albion, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Manchester United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Brighton & Hove Albion galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, Manchester United galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Brighton & Hove Albion önceki hafta Liverpool mücadelesinde 4-0 yenildi.

Manchester United ise Watford maçında 1-0 kazandı.

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