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Brisa 8'inci şarj istasyonunu devreye aldı

Brisa, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonu ihtiyacına çözüm sunmak adına, seçili hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında, Eşarj ile birlikte elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunduğunu bildirdi. Şirketin bu kapsamda 2021’de Denizli ve Antalya ardından Tekirdağ, Trabzon ve Adana Otopratik mağazalarında elektrikli şarj istasyonlarını hizmete açtığı belirtildi. Son açılan istasyonlarla birlikte 8'inci elektrikli araç şarj istasyonunun devreye alındığı kaydedildi

Brisa 8'inci şarj istasyonunu devreye aldı
HABERTURK.COM

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunma hedefiyle mobilite çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tekirdağ’daki Brisa Otopratik franchise noktası Odak’a ve Adana’daki Brisa Otopratik franchise noktası Açıcı’ya eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 50 kW DC + 22 kVA AC özellikli yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı tamamlandı.

Verilen bilgiye göre, Trabzon’daki Brisa Otopratik franchise noktası Bayramoğlu’na ise yine eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 24 kW DC + 22 kVA AC özellikli hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajını gerçekleştirdi.

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti konusunda çözüm sağlamaya yönelik güçlerini birleştiren Brisa ve Eşarj, son açılan istasyonlarla birlikte 8'inci elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, "Mobilite vizyonumuz çerçevesinde 2020 yılı içerisinde saha keşif ve altyapı geliştirme çalışmaları tamamlanan Otopratik franchise noktalarımızda elektrikli araç şarj istasyonlarımızı hızla devreye alıyoruz. Tekirdağ, Adana ve Trabzon Otopratik franchise noktalarımıza da elektrikli şarj istasyonlarımızın montajını tamamladık. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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