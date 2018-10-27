Brisbane Roar - Wellington Phoenix rakamlar

Avustralya A-Lig maçında Brisbane Roar ile Wellington Phoenix, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 09:00. 1 puanlı Brisbane Roar 5. sırada bulunuyor, Wellington Phoenix 3 puana sahip ve 2. sırada. Brisbane Roar, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wellington Phoenix, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brisbane Roar kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.60, Wellington Phoenix sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Brisbane Roar önceki hafta Perth Glory mücadelesinde 2-3 kazandı.

Wellington Phoenix, Melbourne Heart karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Brisbane Roar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 beraberlik aldı. Brisbane Roar, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Wellington Phoenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Wellington Phoenix, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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