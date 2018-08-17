Bristol City - Middlesbrough maçı rakamları

Bristol City ve Middlesbrough, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bristol City 2 puanla 14. sırada, Middlesbrough 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bristol City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Middlesbrough, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 289 kodlu maçı oynayanlar; Bristol City galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Middlesbrough galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bristol City önceki hafta Sheffield United mücadelesinde 2-3 yenildi.

Middlesbrough ise Ipswich Town maçında 2-2 berabere kaldı.

Bristol City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bristol City, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Middlesbrough, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Middlesbrough, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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