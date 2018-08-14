Bristol City - Plymouth Argyle maçı ne zaman?

Bristol City ve Plymouth Argyle, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Bristol City, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Plymouth Argyle, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 440. İddaa'da Bristol City kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Plymouth Argyle kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Bristol City son hafta oynanan Plymouth Argyle maçında 5-0 kazandı.
Plymouth Argyle ise Bristol City karşılaşmasında 5-0 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ