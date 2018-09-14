Bristol City - Sheffield United maçı ne zaman?

Bristol City ve Sheffield United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Bristol City 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sheffield United 12 puanda ve 3. sırada. Bristol City son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sheffield United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 362 kodlu maçı oynayanlar; Bristol City galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Sheffield United galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bristol City son haftadaki Sheffield United müsabasında 2-3 yenildi.

Sheffield United ise Bristol City maçında 2-3 kazandı.

Bristol City, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Sheffield United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sheffield United, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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