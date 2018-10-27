Bristol City - Stoke City maçı rakamları

Bristol City ve Stoke City, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Bristol City 22 puanla 9. sırada, Stoke City 17 puanla 17. sırada bulunuyor. Bristol City son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Stoke City, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 297 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bristol City kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Stoke City sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Bristol City son haftadaki Stoke City müsabasında 2-0 kazandı.

Stoke City ise Bristol City karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Bristol City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bristol City, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Stoke City, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stoke City 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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