Bristol Rovers - Accrington Stanley maçı istatistikleri

Bristol Rovers ve Accrington Stanley, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Bristol Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Accrington Stanley, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 335 kodlu maçı oynayanlar; Bristol Rovers galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Accrington Stanley galibiyet oranı 3.40. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bristol Rovers son haftadaki Hartlepool United müsabasında 0-3 kazandı.

Accrington Stanley ise Yeovil Town karşılaşmasında 2-1 kazandı.

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