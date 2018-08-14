Bristol Rovers - Crawley Town maçı istatistikleri

Bristol Rovers ve Crawley Town, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Bristol Rovers son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Crawley Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Bristol Rovers kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Crawley Town kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bristol Rovers son haftadaki Dagenham & Rbridge müsabasında 2-1 kazandı.

Crawley Town ise Barnet maçında 0-3 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ