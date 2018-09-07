Bristol Rovers - Plymouth Argyle karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bristol Rovers, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Plymouth Argyle takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. Bristol Rovers 4 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Plymouth Argyle 2 puanda ve 24. sırada. Ev sahibi Bristol Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Plymouth Argyle son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Bristol Rovers galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Plymouth Argyle galibiyet oranı 3.10. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bristol Rovers son hafta oynanan AFC Wimbledon maçında 1-3 yenildi.

Plymouth Argyle ise Northampton Town karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Bristol Rovers, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 5 gol yedi.

Plymouth Argyle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Plymouth Argyle, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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