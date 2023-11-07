Haberler Dünya Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona iki yıldır mahsur kaldığı adadan kurtarıldı

Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona iki yıldır mahsur kaldığı adadan kurtarıldı İki yıldan uzun süredir Cromart Firth uçurumunun eteklerinde mahsur kalan, Britanya'nın en yalnız koyunu olarak bilinen Fiona'yı kurtarmak için başlatılan imza kampanyası 52 binden fazla imzaya ulaştı ve Fiona mahsur kaldığı adadan zor şartlar altında kurtarıldı Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:39 facebook

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BRİTANYA'NIN EN YALNIZ KOYUNU KURTARILDI "Britanya'nın en yalnız koyunu" olarak bilinen Fiona, iki yılı aşkın bir süredir İskoçya'nın ücra bir kıyısında mahsur kalmış bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşlarından birisi olan "Animal Rising" Fiona'yı kurtarmak için yapılacak herhangi bir operasyonun "son derece karmaşık" olacağı uyarısında bulunmuştu.

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FİONA'YA YENİ EVİNDE BAKILIYOR Ayrıca bir grup çiftçi eski yöntemler kullanarak Fiona'yı kurtarmak için inisiyatif aldı. Sıkıntılı durumdaki koyunun medyada çıkan haberleri görüldükten sonra bir kurtarma operasyonu düzenlendi. BBC'nin Landward adlı programında sunuculuk yapan Wilson kendi zamanından ayırarak görevi 4 kişiyle organize etti.