Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona kurtarıldı! İki yıldır mahsur kalmıştı

        Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona iki yıldır mahsur kaldığı adadan kurtarıldı

        İki yıldan uzun süredir Cromart Firth uçurumunun eteklerinde mahsur kalan, Britanya'nın en yalnız koyunu olarak bilinen Fiona'yı kurtarmak için başlatılan imza kampanyası 52 binden fazla imzaya ulaştı ve Fiona mahsur kaldığı adadan zor şartlar altında kurtarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BRİTANYA'NIN EN YALNIZ KOYUNU KURTARILDI

        "Britanya'nın en yalnız koyunu" olarak bilinen Fiona, iki yılı aşkın bir süredir İskoçya'nın ücra bir kıyısında mahsur kalmış bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşlarından birisi olan "Animal Rising" Fiona'yı kurtarmak için yapılacak herhangi bir operasyonun "son derece karmaşık" olacağı uyarısında bulunmuştu.

        2

        FİONA'YA YENİ EVİNDE BAKILIYOR

        Ayrıca bir grup çiftçi eski yöntemler kullanarak Fiona'yı kurtarmak için inisiyatif aldı. Sıkıntılı durumdaki koyunun medyada çıkan haberleri görüldükten sonra bir kurtarma operasyonu düzenlendi. BBC'nin Landward adlı programında sunuculuk yapan Wilson kendi zamanından ayırarak görevi 4 kişiyle organize etti.

        3

        UÇURUMUN KENARINDA BİR MAĞRADA BULUNDU

        Ekip iş makineleri kullanarak Fiona'yı dik bir yamaçtan yukarı taşıdı. Kurtarma operasyonunda Wilson'a, Graeme Parker, Als Couzens, Ally Williamson ve James Parker adlı çiftçiler eşlik etti. İki kişi vinci tepeden kontrol ederken, Fiona'ya ulaşmak için 250 metre aşağı inen üç diğer kişi koyunu bir mağarada buldu.

        4

        TEHLİKELİ BİR GÖREV BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Wilson görevin ne kadar tehlikeli olduğunu BBC News'e şöyle aktardı "Kahraman olmamızla aptal olmamız arasındaki tek fark ayağımızın kayıp kaymaması."

        İskoçya'nın Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği dişi koyunun bir süredir uçurumun dibinde mahsur kaldığını bilse de onu kurtarmak için güvenli bir yol bulamadığını belirtti.

        Başarıyla yukarı çıkarılan Fiona muayene edildi ve şimdi yeni evi Dalscone Farm Fun'da bakılıyor.

        Kaynak: Animal Rising, Dalscone Farm Fun, BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı
        Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!