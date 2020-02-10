British Airways uçağından kasırga destekli hız rekoru

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British Airways'e ait bir yolcu uçağı New York-Londra uçuşunu 4 saat 56 dakikada tamamlayarak yapılan en hızlı transatlantik uçuşu rekorunu kırdı.

Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yapılan uçuşta, Boeing 747 tipi uçağın saatte 1287 kilometre hızın üzerine çıktığı belirtildi.

CNN International'ın meteorolojisi Brandon Miller, uçuş süresinde Avrupa'yı etkisi alan Sabine Kasırgası'nın payı olduğunu ve kasırganın yarattığı hava akımının uçağa yaklaşık saatte 320 kilometre hız kazandırdığını belirtti.

Flightradar24'e göre New York-Londra seferini yapan bir uçağın ortalama uçuş süresi 6 saat 13 dakika. British Airways'in rekor kıran uçuşunun ise planlanandan tam 2 saat önce Londra Heathrow Havaalanı'na iniş yaptığı belirtiliyor.

Aynı gün içerisinde Virgin Airlines'a ait aynı rotada sefer yapan iki uçağın da British Airways uçağından 1 ve 3 dakika daha uzun süreyle iniş yaptığı ifade edildi.

Daha önceki rekor Ocak 2018'de yapılan 5 saat 13 dakikalık uçuşa aitti.

Sabine Kasırgası hafta sonu Birleşik Krallık'ı etkisi altına almış ve birçok uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle Avrupa'nın en yoğun iki havaalanı olan Frankfurt ve Amsterdam'daki havaalanlarında 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.