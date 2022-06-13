Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Britney Spears'a annesinden tepki!

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, üç gün önce Sam Asghari ile nikah masasına oturmuştu. Düğüne davet edilmeyen ünlü şarkıcının annesi Lynne Parnell, bu duruma tepki gösterdi 

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile üç gün önce sürpriz bir törenle evlenmişti. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çiftin düğününde aile üyeleri yer almamıştı. 
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    ANNESİNİ DE DAVET ETMEDİ

    Amerikalı pop yıldızının annesi Lynne Parnell'ın da düğüne davet edilmediği ortaya çıktı. Olay, şarkıcının annesinin bu duruma tepki göstermesiyle anlaşıldı.

    Britney Spears, düğünün ardından sosyal medya hesabından mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Spears'ın annesi de kızının mutlu karesine yorum yaparak tepkisini belli etti.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    "BU SENİN HAYALİNDEKİ DÜĞÜN!"

    Lynn, kızının fotoğrafına, "Parıldıyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Bu senin hayalindeki düğün! Evinizde olması da bunu oldukça duygusal ve özel kılmış. Senin adına çok mutluyum. Seni seviyorum." yorumunu yaptı.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ DE İSTEMEDİ

    40 yaşındaki şarkıcının, düğününe annesinin yanı sıra babası Jamie Spears'ı ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears'ı da davet etmediği ortaya çıktı.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    YAKIN DOSTLARI DÜĞÜNE AKIN ETTİ

    Yaklaşık 100 kişinin katıldığı törende; Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez ve Drew Barrymore gibi isimler de yer almıştı.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    "EVLENDİK, MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

    Spears, düğünden sonra yaptığı paylaşımda "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü! Sabah çok gergindim. Panik atak geçirdim ve sonra toparladım. Evimizi tam anlamıyla bir rüya şatosuna dönüştüren ekip harikaydı. Tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze bir sürü inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım." ifadelerine yer vermişti.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    DÜĞÜNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

    Ayrıca düğünde ilginç bir olay yaşanmıştı. Spears'ın eski eşi Jason Alexander, töreni basmıştı. Şarkıcının 2004'te 55 saat evli kaldığı Alexander, Los Angeles'ta düzenlenen düğünü engellemeye çalışmıştı. 
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    GÖZALTINA ALINDI

    The Guardian'da yer alan detaya göre; O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Alexander, başka bir bölgede arama kaydı olduğu için de gözaltına alınmıştı.

    "O BENİM TEK EŞİM"

    Yaşananların ardından Jason Alexander'ın polise, "O benin ilk eşim, tek eşim... Düğünü durdurmak için geldim." dediği belirtilmişti. 
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    "İĞRENÇ DAVRANIŞI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

    Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise USA Today'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ​​ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende..." şeklinde konuşmuştu. 
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    "YAŞADIKLARIM ÇOK AŞAĞILAYICIYDI!"

    Öte yandan geçtiğimiz yıl babası Jamie Spears'ın kendisi üzerindeki vasiliğin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanan ünlü şarkıcı, ebeveynlerinin kendisine yaşattıkları zulüm nedeniyle hukuki makamların hemen harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

    Dünyaca ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bana vasilik sürecinde eziyet eden annemle babam hapse girmeli! Her gün uyandığımda ailemin, vasiliği fırsat bilerek bana yaşattıklarını nasıl yapabildikleri sorusu karşısında aklım başımdan gidiyor. Yaşadıklarım çok moral bozucu ve aşağılayıcıydı!" demişti.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    "ANNEM GİZLİCE HAYATIMI MAHVETİ!"

    Spears daha sonra, "Bana yaptıkları için hapiste olmalarını gerektiren kötü şeylerden bahsetmiyorum bile! Evet, kiliseye giden annem de bu suçlamalarıma dahil." ifadelerini kullanmıştı.

    Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Britney Spears,"Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullanmıştı.

    "Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen şarkıcı, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu." şeklinde konuşmuştu.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

    Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.
  • Britney Spears'a annesi Lynne Parnell'dan tepki! - Magazin haberleri

    2007'DE BOŞANDI

    Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

    Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

    Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.