Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Britney Spears çıplak pozlarına gelen eleştirilere yanıt verdi; Ben böyle doğdum

Instagram'da paylaştığı çıplak pozlar sebebiyle eleştiri oklarına maruz kalan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, bu fotoğrafları neden paylaştığını anlattı ve "bu pozlar ağır yüklerin ben olmadığı anlatıyor" dedi.

ABONE OL
  • Britney Spears çıplak pozlarına gelen eleştirilere yanıt verdi; Ben böyle doğdum - Magazin Haberleri

    Son zamanlarda şarkılarından çok Instagram'da verdiği pozlarla anılan Britney Spears, son olarak plajda çekilen çıplak pozlarını paylaştı.

    Bikini bölgesini emoji ve elleriyle kapatan Spears, iddiaya göre gelen eleştirilere karşı bir fotoğraf daha paylaştı.
  • Britney Spears çıplak pozlarına gelen eleştirilere yanıt verdi; Ben böyle doğdum - Magazin Haberleri

    Fotoğrafta; "Eğer tüm dünya kör olsaydı, kaç kişiyi etkileyebilirdin?" diye sordu ve sözlerine şunu ekledi;

    "Birçoğu davranışlarını değerlendirmeli ve kalpten hareket etmeyi öğrenmeli. Bu Joaquin Sabina'nın sevdiğim bir sözü! "
  • Britney Spears çıplak pozlarına gelen eleştirilere yanıt verdi; Ben böyle doğdum - Magazin Haberleri

    Mayıs ayında fotoğrafları Instagram'a koyma kararı hakkında konuşan Spears, "tatilde 10 yaş daha genç göründüğü" için bunları yayınlamaktan ilham aldığını söylemişti.
  • Britney Spears çıplak pozlarına gelen eleştirilere yanıt verdi; Ben böyle doğdum - Magazin Haberleri

    BEN BU DÜNYAYA ÇIPLAK DOĞDUM

    Spears, Ağustos ayında paylaştığı erotik pozların nedenini açıklamış ve şöyle demişti;

    "Her neyse, bahse girerim vücudumu neden şimdi teşhir ettiğimi merak ediyorsunuzdur... 

    Çünkü bu dünyaya çıplak doğdum ve dürüst olmak gerekirse bunun ağırlığının omuzlarımda olduğunu ve kendimi bu şekilde görmemi sağladığını hissediyorum! 
  • Britney Spears çıplak pozlarına gelen eleştirilere yanıt verdi; Ben böyle doğdum - Magazin Haberleri

    KENDİME EN SAF HALİMLE BAKMAYA İHTİYAÇ DUYUYORUM

    Kendimi daha hafif bir şekilde görmek istedim... çıplak... doğduğum gibi ve çekim yaparken fotoğraflarıma dönüp baktığımda kendimi en saf halimle görmenin sağladığı psikoloji farklı... Acının, incinmenin, gözyaşlarının ve ağır yüklerin "ben" olmadığımı kanıtlıyor. Ben bir kadınım; kendine en saf haliyle bakmaya ihtiyaç duyan güzel, hassas bir kadınım!" 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.